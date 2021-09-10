Протидія булінгу: у Мін’юсті розповіли про доступні способи отримання правової допомоги

Міністерство юстиції повідомило про старт інформаційної кампанії з протидії булінгу в Україні на тлі розпочатого навчального року. Як повідомила заступниця міністра юстиції з питань європейської інтеграції Валерія Коломієць, йдеться про проведення правопросвітницьких заходів у школах для протидії цькуванню та роз’яснення дітям їхніх прав.

«Наша мета – допомогти жертвам цькувань та роз’яснити, чому не варто приховувати факти булінгу та куди звертатися по допомогу», – зазначила Коломієць.

Вона каже: завдяки інформаційній кампанії діти та їхні батьки дізнаються, як отримати правову допомогу, зокрема як поспілкуватися у чат-ботах з юристом.

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У Мін’юсті наголошують: якщо дорослому чи дитині потрібна правова допомога, її можна отримати одним із таких способів:

у месенджерах Телеграм та у Вайбері;

у мобільному застосунку «Безоплатна правова допомога» (БДМ), завантаживши його через Google Play чи App Store, або у застосунку «Твоє право»;

у кабінеті клієнта на сайті системи БПД;

за безкоштовним номером системи БПД 0 800 213 103;

через інтерактивний чат-бот «Кіберпес» у Telegram та Viber.

За булінг учасника освітнього процесу, внаслідок чого була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого, наступає адміністративна відповідальність, що передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від двадцяти до сорока годин. У випадку, коли булінг вчиняли діти до 16 років – до відповідальності притягають батьків булерів.