У Мінцифри повідомили про запуск чат-боту для боротьби з кібербулінгом

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про запуск чат-боту «Кіберпес», мета якого інформувати про механізми дій для дітей, батьків і вчителів у випадку кібербулінгу.

«Інтерактивний бот у Telegram і Viber допоможе швидко та доступно дізнатись, як можна самостійно видалити образливі матеріали з платформ соціальних мереж, а також куди звертатись за допомогою. Простим натисканням кнопок можна знайти інформацію про те, що таке «кібербулінг», які бувають його види, як визначити контент з кібербулінгом, що робити, якщо кібербулять, як повідомити платформу та видалити контент, що містить кібербулінг, як запобігти кібербулінгу, як не бути кібербулером», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що пересічний підліток в Україні проводить близько п’яти годин на день у соцмережах, іграх і різних додатках.

«Кожен підліток має змогу зіштовхнутися з кібербулінгом. Кібербулінг – це цькування онлайн, форма психологічного насильства, що має різні прояви. Відмінності кібербулінгу від булінгу зумовлюються особливостями інтернет-середовища: анонімністю, можливістю підмінити ідентичність, охоплювати велику аудиторію одночасно, (особливо дієво для поширення пліток), здатність тероризувати та тримати у напрузі жертву будь-де і будь-коли», – пояснили у Мінцифри.

Раніше сьогодні, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, уряд призначив віцепрем’єр-міністра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова координатором діяльності, пов’язаної з припиненням сексуальної експлуатації та насильства щодо дітей у мережі Інтернет в Україні.

В уряді вказують, що в Україні 92% дітей віком до 12 років щодня по кілька годин проводять в інтернеті.

За даними ЮНІСЕФ, третина опитаних підлітків в Україні ставала жертвами онлайн-булінгу, а кожен п’ятий був змушений пропускати через це шкільні заняття.

Восени минулого року офіс Уповноваженого президента з прав дитини спільно з Міжнародною спілкою електрозв’язку провеои онлайн-дослідження, участь у якому взяли 12 тисяч дітей та батьків. Результати цього дослядження показали, що кожна третя дитина в Україні готова зустрітися із онлайн-другом у реальному житті, і лише 15% українських батьків знають що робити, якщо стикнулися із проблемою в інтернеті.