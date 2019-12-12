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12 грудня 2019, Київ 14:19
Новини | Суспільство

У Києві виявили факт булінгу з боку вчителя – поліція

Стосовно педагога склали три адміністративні протоколи, які передали до суду: два про дрібне хуліганство, ще один – про булінг учасника освітнього процесу

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У Києві виявили факт булінгу з боку вчителя, повідомила столична поліція. Стосовно педагога склали три адміністративні протоколи, які передали до суду: два про дрібне хуліганство, ще один – про булінг учасника освітнього процесу.

«До поліції звернулись батьки учнів загальноосвітньої школи, що розташована в Подільському районі з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя, яке відобразилось в цькуванні, безпідставних звинуваченнях та приниженні особистості школярів», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття.

Керівництво школи підтвердило факт булінгу, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманою характеристикою, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні щодо колег, батьків та дітей.

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18 грудня 2018 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує штрафи за булінг (цькування) учнів. Перше рішення у таких справах ухвалив у лютому бориспільський суд: батьків школярки, що виклала у мережу «непристойні фото» іншої дівчинки, оштрафували на 850 гривень.

Відомі також випадки притягнення до відповідальності за цькування вчителя. Правозахисники, тим часом, зауважують, що нинішні законодавчі рамки завузькі і не можуть повною мірою захистити від, наприклад, переслідування в інтернеті.

Майже 59% опитаних в Україні зізналися, що вони знають про наявність онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків із метою цькування
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