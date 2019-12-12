У Києві виявили факт булінгу з боку вчителя – поліція

У Києві виявили факт булінгу з боку вчителя, повідомила столична поліція. Стосовно педагога склали три адміністративні протоколи, які передали до суду: два про дрібне хуліганство, ще один – про булінг учасника освітнього процесу.

«До поліції звернулись батьки учнів загальноосвітньої школи, що розташована в Подільському районі з повідомленням про жорстоке поводження до дітей з боку вчителя, яке відобразилось в цькуванні, безпідставних звинуваченнях та приниженні особистості школярів», – розповіли в поліції.

За даними правоохоронців, вчитель впродовж декількох днів двічі під час уроку кричала та ображала малолітню школярку, через що остання була змушена звернутись до медичного пункту у зв’язку з погіршенням самопочуття.

Керівництво школи підтвердило факт булінгу, про що було складено відповідні протоколи. Згідно з отриманою характеристикою, педагог схильна до агресивних дій, використовує нецензурні щодо колег, батьків та дітей.

18 грудня 2018 року Верховна Рада підтримала законопроєкт, який запроваджує штрафи за булінг (цькування) учнів. Перше рішення у таких справах ухвалив у лютому бориспільський суд: батьків школярки, що виклала у мережу «непристойні фото» іншої дівчинки, оштрафували на 850 гривень.

Відомі також випадки притягнення до відповідальності за цькування вчителя. Правозахисники, тим часом, зауважують, що нинішні законодавчі рамки завузькі і не можуть повною мірою захистити від, наприклад, переслідування в інтернеті.