Від Колумбайна до Пермі: невмотивовані масові вбивства та їхні причини

Перм, Казань, Керч, Ньютаун, Каухайокі, Колумбайн... Невмотивовані убивства із багатьма жертвами, які скоюють молоді люди, як правило, відкриваючи стрілянину в навчальних закладах та на дискотеках – увійшли в історію людства в останні десятиліття. Ті, хто вчиняв напади, переважно не мали бажання позбавити життя якихось конкретних людей, вони лише повідомляли про своє бажання убивати. Так як і в російські Пермі, де 20 вересня в університеті «стрілок», так їх називають фахівці, убив шістьох людей. Чому це відбувається?

Зворотня хронологія нападів «стрілків»:

Інфографіка: Стрілянина в Пермському держуніверситеті (мапа)

20 вересня 2021 року. Перм, Росія

Згідно з повідомленням пресслужби Пермського університету, «стрілок» прийшов на територію університету близько 11-ї ранку з мисливською рушницею. Дозвіл на яку, як стало відомо пізніше, він отримав у законний спосіб. Спочатку зловмисник почав стріляти по людях на вулиці, а потім забарикадувався в одному із корпусів університету і почав розстрілювати там. Деякі студенти вистрибували з вікон, а інші барикадували двері у своїх аудиторіях.

Щонайменше 6 людей загинуло, ще 14 постраждало за попередньою інформацією Міністерства охорони здоров’я Росії. Нападником виявився, як повідомляють російські силовики, першокурсник університету Тимур Бекмансуров. Його, нібито, поранили та доправили в реанімацію.

Бекмансуров, як повідомляють ЗМІ, писав про свій намір вчинити напад у соціальних мережах. Він готувався до цього ще з 10-го класу школи, пройшов медкомісію, навчання і отримав дозвіл на зброю. Також він збирав гроші на придбання зброї, і як тільки зібрав необхідну суму – придбав дробовик і патрони. Бекмансуров стверджував, що ця атака не мотивована ні політично, ні релігійно, і загалом не є терористичною. Він «просто хотів завдати болю»

11 травня 2021 року. Казань, Росія

Внаслідок нападу 11 травня 2021 року на гімназію у Казані – столиці Республіки Татарстан Російської Федерації, за останніми даними, загинули дев'ять людей.

Серед них – семеро учнів восьмого класу, четверо хлопчиків і троє дівчаток. Одна загибла – вчителька, і ще одна – співробітниця школи.

Ще 20 людей постраждали.

Раніше російські інформаційні агентства із посиланням на джерела повідомляли про різну кількість жертв – від 8 до 13 людей.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею «убивство».

За інформацією російського МВС, у нападника не було спільників, він був один. Йдеться про 19-річного Ільназа Галявієва, його затримали. Повідомляється, що на ім’я молодого чоловіка була офіційно зареєстрована зброя.

8 травня 2021 року. Кабул, Афганістан

У шиїтському районі столиці Афганістану, Кабалі, 8 травня 2021 року у школі для дівчаток стався вибух.

Загинули 50 людей, переважно школярки. Ще понад 100 людей отримали поранення.

Речник міністерства внутрішніх справ Тарік Аріан заявив, що біля школи спочатку вибухнув автомобіль, а потім, коли учні почали вибігати на вулицю, здетонували ще дві бомби.

Відповідальності за вибух на себе наразі не взяв ніхто.

11 лютого 2019 року. Столбці, Білорусь

Учень 2003 року народження у школі білоруського райцентру Столбці напав із ножем на вчителя і учнів.

Від завданих ударів учитель та один учень померли, ще двоє отримали поранення. Зловмисника затримали.

4 листопада 2019 року. Благовєщенськ, Росія

У російському місті Благовєщенськ 4 листопада 2019 року студент четвертого курсу Амурського коледжу будівництва та житлово-комунального господарства влаштував стрілянину з рушниці в навчальному закладі.

Він убив одного учня, поранив трьох і наклав на себе руки.

Причиною події став конфлікт між однолітками. Серед неофіційних версій – цькування з боку однолітків і помста за дівчину.

19 січня 2018 року. Улан-Уде, Бурятія, Росія

Дев'ятикласник із сокирою та саморобною запальною сумішшю увірвався у школу в Улан-Уде. Він закинув запальну суміш в один із класів, поранив школярів та вчительку.

Нападник намагався покінчити з життям: вдарив себе ножем у груди і вистрибнув із вікна третього поверху. Він залишився живий.

Із палаючої школи учнів евакуювали, до лікарні доставили сімох постраждалих, двоє з яких були у важкому стані.

17 жовтня 2018 року. Керч, окупований Крим

В окупованому Росією Криму 17 жовтня 2018 року внаслідок нападу на політехнічний коледж у Керчі загинула 21 людина.

За версією Слідчого комітету Росії, усіх людей убив 18-річний студент Владислав Росляков, який потім «наклав на себе руки».

Президент Росії Володимир Путін назвав тоді цей інцидент «результатом глобалізації».​

3 лютого 2014 року. Москва, Росія

Десятикласник однієї із московських шкіл у лютому 2014 року убив викладача географії та взяв у заручники своїх однокласників. Підліток був озброєний карабіном і гвинтівкою, які взяв із сейфа свого батька. Загинула ще одна людина.

За даними адвоката нападника, підліток хотів у такий спосіб довести своїм однокласникам правдивість теорії соліпсизму й ілюзорності життя поза власною свідомістю. Після тривалих переговорів з поліцією і своїм батьком – підліток здався поліції.

Суд визнав нападника неосудним і відправив на примусове психіатричне лікування.

14 грудня 2012 року. Ньютаун, США

У грудні 2012 року 20-річний нападник атакував початкову школу у місті Ньютаун. Спочатку він убив власну матір, яка була вчителькою у цій школі, а тоді пішов до навчального закладу.

Від його рук загинули 20 дітей (шестирічних і семирічних) та 6 працівників навчального закладу. Убивця вчинив самогубство.

Квітень 2009 року. Баку, Азербайджан

У квітні 2009 року син сільського вчителя напав на Азербайджанську державну нафтову академію. Із пістолета Макарова він убив 12 людей, а 13 отримали поранення.

Нападник учинив самогубство, коли його оточила поліція.

Інфографіка: Напади в школах у Росії (інфографіка)

Вересень 2008 року. Каухайокі, Фінляндія

У вересні 2008 року учень коледжу фінського міста Каухайокі вчинив напад на школу, в якій вчився.

Із пістолета він убив 11 людей та поранив трьох. Серед убитих були і ті, кого він знав особисто.

20 квітня 1999 року. Колумбайн, США

Двоє учнів школи в американському місті Колумбайн, штат Колорадо, у квітні 1999 року з вогнепальною зброю влаштували стрілянину в своїй школі.

Вони убили 13 людей і завдали поранення ще 21 людині. Потім застрелилися самі.

Обидва підлітки потерпали від булінгу, і в різних формах, як виявило слідство, подавали сигнали про це. Проте, їх ніхто не почув.

Також вони захоплювалися відеогрою Doom і на спеціальному сайті, створеному одним із них про цю гру, озвучували погрози щодо певних учнів школи Колумбайн.

Які причини цього явища називають експерти:

жорстокість у родині;

жорстокість у школі (булінг з боку однокласників і учителів);

відсутність поваги до людського життя і свого власного;

відсутність або ж викривленість гуманітарної освіти;

релігійні культи і агресивні субкультури;

жорстокий контент у інтернеті;

ігроманія, зокрема стійка залежність від ігор, побудованих на насиллі та убивствах;

політичні причини;

тероризм

Олексій Васильєв, психолог-консультант:

– Чому стрілянина у школах буває, а в аптеках – ні? Кажуть, що це питання сформулював уперше американський психолог Беррес Скіннер. А відповідь така, що у школах «вчать», а в аптеках працює модель безумовного прийняття, бо будь-які рецепти там приймають без осуду.

Те, що на вигляд є «невмотивованим», насправді має свої причини і мотиви, от тільки «мстяться» не комусь конкретному, а «усім». Здебільшого це бажання піти, голосно «грюкнувши дверима», помстившись перед цим усьому світові через тих, хто просто у цей час у цьому місці.

Напади, які ми сприймаємо як невмотивані, часто є символічною помстою усьому світу за те, що він не такий, яким його хочуть бачити.

Олег Чабан, професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені Богомольця:

– Кількість агресії у світі просто зашкалює. Порятунком може бути тільки зміна світогляду. Сучасні ж люди є «наповненими» технологічно, але «пустими» морально. Зараз настав час, коли стара модель виховання померла, а її замінив віртуальних світ, у якому немає моралі.

«Стрілялки», на яких виросло вже не одне покоління, притлумили відчуття цінності життя як такого. Причому як свого власного, так і життя інших людей.

Що робити?

Зменшення людського у людині – це глобальна і багатошарова проблема. Вона потребує широкого обговорення, як на рівні окремих країн, так і на рівні ООН.

Дітей треба навчати найперше людяності й здатності комунікувати один з одним для вирішення конструктивних завдань. Освоєння ж технологій уже відбувається спонтанно.

Має бути запущений глобальний превентивний механізм, який постійно звужуватиме коло причин, що призводять до появи індивідів без моралі і цінностей.

Треба навчати, як зберегти собі життя та іншим у таких ситуаціях.

​Кирило Недря, доцент Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, оборонець Донецького аеропорту:

– Треба розробити алгоритми – план дій для тих, хто може опинитися у такій ситуації, і запроваджувати скрізь. Як ДСНС вимагає від усіх мати план евакуації і проводити навчання та інструктажі з протипожежної безпеки, так і тут це має стати системою.

Що треба робити:

Блокувати паніку, свою та людей, які поруч. Паніка – це завжди жертви. Про це мають пам’ятати усі.

Якщо є можливість, треба заблокувати приміщення, щоб перекрити доступ «стрільцю». У канадських школах, наприклад, двері мають спеціальні засуви, які дозволяють блокувати їх у разі надзвичайної ситуації. Якщо ж такої можливості немає, то треба швидко шукати укриття. Цим може бути все, що є поруч і може захистити від куль: столи, виступи стін.

Після цього або ж одночасно із цим, треба подзвонити у поліцію і без зайвих слів чітко сказати, що саме і де відбувається.

Далі треба зорієнтуватися у ситуації і шукати шляхи безпечно покинути місце нападу.

Треба бути готовим надавати медичну допомогу собі або іншій людині.

Дуже багато людей гинуть тому, що їм не змогли надати або надали неправильно медичну допомогу. Тож треба, щоб якомога більше людей опанували навичками тактичної медицини, а вихователі, педагоги і викладачі мали б обов'язково проходити спеціальні курси.

І ще одне, якщо ситуація критична, то здатність вчинити фізичний опір може врятувати життя.