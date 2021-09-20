Стрілянина в Росії у Пермському університеті: студент вбив 6 людей, поранено щонайменше 14

Олександр Ігнатенко

У Росії 18-річний студент Пермського державного університету влаштував стрілянину в закладі вищої освіти. Стрільця вже ідентифіковано – це 18-річний Тимур Бекмансуров. Він використав законно отриману зброю.

Тимур Бекмансуров лише три тижнів провчився в університеті, за попередньо інформацією – за юридичною спеціальністю. За його словами, він довгий час хотів напасти на неозброєних людей. Він готувався до цього щонайменше останні два роки, тобто з 10-го класу. Бекмансуров стверджував, що ця атака не була мотивована політично чи релігійно і загалом не є терористичною. У заключній частині свого останнього повідомлення він пояснює свої дії бажанням завдавати біль.

Йому було байдуже, як саме здійснити насилля, писав він на своїй сторінці в соцмережі. Крім вогнепальної зброї, він також розглядав застосування вибухівки, холодної зброї чи автомобіля. Стрілець збирав гроші на купівлю зброї. Якби придбати її не вдалося, він би використав накопичені кошти для купівлі водійських прав. До березня 2021 року Бекмансуров назбирав достатньо і розпочав процедуру отримання ліцензії на зброю.

Бекмансуров пройшов медичне тестування та отримав дозвіл на володіння зброєю. Йому вдалося дізнатися відповіді, які необхідно давати на запитання психіатра для отримання дозволу. Після проходження навчань з використання зброї та встановлення сейфу, він придбав помповий дробовик та 105 патронів з картеччю. Бекмансуров розглядав можливість виготовлення бомби, але відмовився від цієї ідеї.

В опублікованому тесті він стверджував, що діяв самостійно, а про свої плани нікому не розповідав.

Він планував атаку на школу, в якій навчався, але згодом обрав за ціль університет, у який вступив напередодні.

Бекмансуров також визнає, що наприкінці травня цього року він почав втрачати здатність самоконтролю. Через це він обмежив коло свого спілкування, адже не хотів заподіяти їм шкоду.

Згідно з повідомлення пресслужби університету, стрілець прийшов на територію університету близько 11-ї ранку. Він відкрив вогонь на вулиці, потім забарикадувався у восьмому корпусі університету і почав розстрілювати всіх всередині. Разом з тим, Бекмансуров писав, що деякі з його однокурсників видалися йому «вартими життя» і він не планує їх вбивати.

Студенти вистрибували з вікон другого поверху та важко вдарялися об землю. Інші намагалися заблокувати двері в аудиторії.

Щонайменше 6 людей загинуло. За попередньою інформацією Міністерства охорони здоров’я Росії, ще 14 постраждало внаслідок його дій. Тимура Бекмансурова поранили та доставили в реанімацію, подальша доля його наразі невідома.