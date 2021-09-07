Полтава: дівчині, яка стріляла з арбалета у вчителів, оголосили підозру у замаху на вбивство

Поліція повідомила про підозру 19-річній дівчині, яка стріляла з арбалета у вчителів. Про це повідомили у місцевого управлінні поліції.

«Слідчим поліції, під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, 19-річній полтавці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають», – мовиться у повідомленні.

6 вересня у Полтаві на території школи №11 дівчина поранила з арбалета двох учителів. За повідомленнями, в однієї вчительки травмовано руку, в іншої – тулуб, загрози їхньому життю немає. Мотиви та обставини вчинення злочину наразі невідомі.