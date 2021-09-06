У школі в Полтаві з арбалета поранили двох учителів

Жінка 2002 року народження стріляла з арбалета в одній зі шкіл Полтави, поранивши двох учителів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

«До поліції Полтави 6 вересня близько 10:00 надійшла інформація від громадян, що на території однієї зі шкіл міста невідома дівчина поранила двох вчителів. Для з’ясування обставин події на місце прибула слідчо-оперативна група поліції. За попередньою версією, на територію школи №11 міста Полтави зайшла невідома, яка з арбалета поранила двох вчителів», – ідеться в повідомленні.

Жінку затримали, вона надає свідчення слідчим. Обставини та мотиви протиправної діяльності фігурантки з’ясовуються, вказують у поліції.