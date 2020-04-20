Щонайменше 16 людей загинули під час «найкривавішої стрілянини» в сучасній історії Канади

Щонайменше 16 людей загинули під час стрілянини в канадській провінції Нова Шотландія. Серед загиблих – поліцейська й мати двох дітей Гайді Стівенсон.

За даними правоохоронців, 51-річний Ґабріель Вортман вбив щонайменше 16 людей на кількох локаціях. Підозрюваний загинув.

Це – найкривавіша масова стрілянина в Канаді в сучасній історії.

Слідство вважає, що Вортман почав вбивати людей в невеликому береговому містечку Портапік ввечері 18 квітня. Вбивства закінчилися приблизно через 12 годин на заправці в Енфілді.

В якийсь момент Вортман переодягнувся в поліцейську форму й сів за кермо автомобіля, подібного до авто Королівської канадської кінної поліції.

Правоохоронці не повідомляють про мотиви стрілянини, але, зважаючи на підробний поліцейський автомобіль та уніформу, вони припускають, що напад був спланований.

Масові стрілянини в Канаді є рідкісним явищем. До цього найгіршим «мас-шутингом» в останні роки стала стрілянина в ісламському культурному центрі у Квебеку, коли чоловік застрелив шістьох людей. Це сталося в січні 2017 року.

У 1989 році озброєний чоловік застрелив 14 жінок та покінчив життя самогубством у Політехнічній школі Монреаля.