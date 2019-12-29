США: кількість масових вбивств досягла рекордно високого рівня у 2019 році

У 2019 року в США було скоєно рекордно високу кількість масових вбивств, починаючи з 1970-х років, коли в країні почали вести цю статистику.

Таких висновків дійшли укладачі бази даних масових вбивств, яка ведеться спільно агентством Associated Press, газетою USA Today і дослідниками з Північно-Східного Університету, повідомляє «Голос Америки».

Загалом за минулий рік у США було скоєно 41 масове вбивство – таким вважається будь-яке вбивство, в результаті якого загинули як мінімум чотири людини, виключаючи злочинця. При цьому в 33 випадках мова йшла про масову стрілянину. В результаті всіх цих злочинів загинули 211 людей.

Велика частина масових вбивств не потрапила в заголовки загальнонаціональних новин, оскільки в основному йшлося про побутові вбивства з невеликою кількістю жертв. Основна увага громадськості була прикута до випадків масової стрілянини в Ель-Пасо і Одесі (Техас), Дейтоні (Огайо), Вірджинії-Біч (Вірджинія) і Джерсі-Сіті (Нью-Джерсі).

У більшості випадків нападники були особисто знайомі зі своїми жертвами – це відбувалося під час сімейних сварок, «розборок» між злочинними угрупованнями або стрілянини, викликаної злістю і роздратуванням щодо колег або родичів.

В багатьох випадках мотиви, якими керувалися злочинці, так і не були розкриті.

Наприклад, поліції так і не вдалося зрозуміти мотиви, якими керувався злочинець, який став автором найпершого масового вбивства у 2019 році, коли 42-річний чоловік узяв в руки сокиру і вбив свою матір, вітчима, дівчину і 9-місячну доньку в окрузі Клакамас , штат Орегон. Ще двом людям вдалося втекти з місця злочину, поліцейські застрелили злочинця під час затримання.

Інцидент в Орегоні був в 2019 році одним з 18 масових вбивств, під час яких жертвами злочинців стали їхні власні родичі, і одним з шести випадків, коли злочинець убив своїх жертв, не застосовуючи вогнепальну зброю.

AP, USA Today та Північно-Східний Університет ведуть статистику масових вбивств в США починаючи з 2006 року. 41 масове вбивство, вчинене в 2019 році, є рекордним показником за весь час ведення статистики. Інші дослідження, проведені з 1970-х років, також підтверджують, що в 2019 році було скоєно максимальну кількість масових вбивств.

Попередній сумний рекорд був встановлений у 2006 році, коли в країні було скоєно 38 масових вбивств.

Рекорд за кількістю жертв масових убивств був встановлений у 2017 році, коли в результаті таких злочинів загинули 224 людини. У 2017 році в Лас-Вегасі сталася масова стрілянина з найбільшою кількістю жертв за всю історію США.

Найбільше число масових вбивств – вісім – сталося в 2019 році в Каліфорнії – штаті, де діють найбільш суворі правила носіння та придбання вогнепальної зброї. Однак при цьому масові вбивства відбулися майже в половині всіх штатів, і як в великих, так і в невеликих містах.

Вогнепальна зброя застосовувалася злочинцями в 33 випадках. У восьми випадках нападники використовували ножі і сокири. У двох випадках злочинці підпалювали будинки, прирікаючи на смерть тих, хто знаходився всередині.

Дев’ять випадків масової стрілянини сталися в громадських місцях. Інші масові вбивства відбувалися в будинках, на робочому місці і в барах.