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06 грудня 2019, Київ 18:29
Новини | Міжнародні

Через стрілянину на базі ВМС США у Флориді є загиблі і поранені

База «Пенсакола» у США

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Щонайменше дві людини загинули і 11 зазнали поранень під час стрілянини на базі Військово-морських сил США «Пенсакола» у Флориді, повідомляє у п’ятницю командування ВМС.

За попередніми даними, серед загиблих є і той, хто відкрив стрілянину.

Подробиць щодо особи стрільця і його мотивів наразі немає.

Стрілянина сталася через два дні після інциденту на базі ВМС США в Перл-Харборі, де матрос застрелив двох цивільних і поранив ще одного, а потім вчинив самогубство.

База «Пенсакола» у Флориді використовується для стартових тренувань всіх пілотів ВМС, Корпусу морської піхоти і Берегової охорони. Крім того, там базується група пілотів, відомих як «Блакитні ангели».

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