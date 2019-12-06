Через стрілянину на базі ВМС США у Флориді є загиблі і поранені

Щонайменше дві людини загинули і 11 зазнали поранень під час стрілянини на базі Військово-морських сил США «Пенсакола» у Флориді, повідомляє у п’ятницю командування ВМС.

За попередніми даними, серед загиблих є і той, хто відкрив стрілянину.

Подробиць щодо особи стрільця і його мотивів наразі немає.

Стрілянина сталася через два дні після інциденту на базі ВМС США в Перл-Харборі, де матрос застрелив двох цивільних і поранив ще одного, а потім вчинив самогубство.

База «Пенсакола» у Флориді використовується для стартових тренувань всіх пілотів ВМС, Корпусу морської піхоти і Берегової охорони. Крім того, там базується група пілотів, відомих як «Блакитні ангели».