Жертвами збройного нападу у США стали четверо людей, нападників застрелили поліцейські

Четверо людей, серед яких поліцейський, загинули в результаті стрілянини, яку два зловмисники відкрили в американському Джерсі-Сіті.

Як повідомляє The New York Times, стрілянина почалася на міському кладовищі: там один із поліцейських вистежував підозрюваних у вбивстві. Вони застрелили правоохоронця, після чого поїхали з кладовища на викраденій вантажівці.

Через деякий час вони опинилися в передмісті, де забарикадувалися в місцевому супермаркеті, розташованому поруч із синагогою і школою.

Поліція оточила територію і кілька годин вела облогу будівлі. Після завершення спецоперації в магазині були виявлені п’ятеро загиблих, включно з двома підозрюваними. Ще двоє поліцейських зазнали поранень. Їхньому життю нічого не загрожує.

Поліція не вважає те, що сталося, терактом, хоча мер міста Стівен Фулоп оголосив, що злочинці могли намір напасти на супермаркет.