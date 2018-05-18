США: на місці стрілянини в техаській школі знайшли можливу вибухівку

У школі в Санта-Фе, де відбулася стрілянина, та поблизу неї знайшли можливі вибухові пристрої, повідомила в Twitter прес-служба незалежного шкільного округу Санта-Фе, що в американському штаті Техас.

«Можливі вибухові пристрої були розташовані на території школи та за межами кампусу. Правоохоронні органи наразі в процесі їхнього знешкодження. Школу евакуювали», – йдеться в повідомленні.

В окрузі заявили, що наразі не мають точної інформації про кількість жертв та постраждалих.

Шериф округу Гарріс Ед Ґонзалез повідомив, що правоохоронці затримали двох людей після стрілянини. Він розповів, що жертвами стрілянини «могли стати від 8 до 10 людей».

Нещодавно тисячі американських студентів вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю. Це була вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді 17 учнів і дорослих були застрелені нападником із автоматичною рушницею.