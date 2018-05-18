У США повідомляють про стрілянину в школі

У США поліція повідомляє, що «реагує» на повідомлення про стрілянину в школі Санта-Фе у Техасі.

Очевидці повідомляють, що бачили невідомого з рушницею, який зайшов у школу і почав стріляти, а студенти у паніці втікали.

Подробиці наразі невідомі, не зрозуміло, скільки людей постраждаи під час нападу.

Територію школи закрили.

Нещодавно тисячі американських студентів вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю. Це була вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді 17 учнів і дорослих були застрелені нападником із автоматичною рушницею.