США: колишній учень застрелив щонайменше 17 людей у школі в штаті Флорида

19-річний колишній учень Ніколас Круз 14 лютого застрелив щонайменше 17 учнів і дорослих у місті Паркленд, штат Флорида, в середній школі, з якої його раніше виключили з «дисциплінарних причин». За даними влади, хлопець здався поліції без боротьби приблизно через годину після вбивства.

Повідомляється, що затриманий мав щонайменше одну гвинтівку та кілька набоїв.

Стрілянина почалася незадовго до завершення шкільного дня. Учні масово вибігали зі школи, щоб не потрапити під постріли. Серед загиблих – як неповнолітні, так і дорослі.