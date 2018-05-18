США: поліція повідомляє про двох затриманих після стрілянини в техаській школі

Правоохоронці затримали двох людей після стрілянини в школі в Санта-Фе, що в американському штаті Техас, повідомив шериф округу Гарріс Ед Ґонзалез у Twitter.

«Один перебуває під вартою, другий затриманий. Пораненому поліцейському надають медичну допомогу, міра його травм невідома», – написав шериф.

Пізніше він повідомив, що жертвами стрілянини «могли стати від 8 до 10 людей».

Нещодавно тисячі американських студентів вийшли на протест з вимогою більш жорстких законів про контроль над зброєю. Це була вже друга масова акція після того, як 14 лютого цього року в середній школі Parkland у Флориді 17 учнів і дорослих були застрелені нападником із автоматичною рушницею.