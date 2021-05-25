У Міносвіти не володіють даними про кількість стрілецьких тирів у школах

Точних даних про стрілецькі тири у закладах загальної середньої освіти в Україні немає, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода в Міністерстві освіти і науки.

«Інформація щодо кількості наявних в закладах загальної середньої освіти стрілецьких тирів у МОН відсутня, оскільки в більшості комунальних закладах загальної середньої освіти у 90-х роках ХХ ст. навчальна зброя була вилучена через неможливість забезпечення її зберігання згідно з законодавством. Поступово заклади освіти почали використовувати в освітньому процесі «лазерні» тири», – повідомили у Міносвіти.

Водночас у відомстві заявили, що нині предмет «Захист України» є обов’язковим для 10 і 11 класів і на нього виділяється 1,5-2 години навчального часу. Вивчення предмета проводиться окремо для юнаків та дівчат.

«Поділ класів на групи юнаків та дівчат може здійснюватися незалежно від кількості учнів у класі, при цьому кількість учнів у групі повинна бути не менше 5 осіб. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подачі відповідних документів: довідки про стан здоров’я, заяви батьків, довідки із релігійної організації) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат», – повідомили у МОН.

За даними відомства, також в Україні нараховується 5259 закладів загальної середньої освіти, у яких діють військово-патріотичні гуртки.

19 травня у Черкасах помер дев’ятикласник, який за місяць до того зазнав поранення в голову в шкільному тирі під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї». Тренера затримали.