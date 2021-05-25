Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
25 травня 2021, Київ 14:02
Новини | Суспільство

У Міносвіти не володіють даними про кількість стрілецьких тирів у школах

19 травня у Черкасах помер дев’ятикласник, який зазнав поранення в голову в шкільному тирі під час тренування з кульової стрільби

Точних даних про стрілецькі тири у закладах загальної середньої освіти в Україні немає, повідомили у відповідь на запит Радіо Свобода в Міністерстві освіти і науки.

«Інформація щодо кількості наявних в закладах загальної середньої освіти стрілецьких тирів у МОН відсутня, оскільки в більшості комунальних закладах загальної середньої освіти у 90-х роках ХХ ст. навчальна зброя була вилучена через неможливість забезпечення її зберігання згідно з законодавством. Поступово заклади освіти почали використовувати в освітньому процесі «лазерні» тири», – повідомили у Міносвіти.

Водночас у відомстві заявили, що нині предмет «Захист України» є обов’язковим для 10 і 11 класів і на нього виділяється 1,5-2 години навчального часу. Вивчення предмета проводиться окремо для юнаків та дівчат.

«Поділ класів на групи юнаків та дівчат може здійснюватися незалежно від кількості учнів у класі, при цьому кількість учнів у групі повинна бути не менше 5 осіб. Дівчата за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) можуть навчаються за програмою для групи юнаків. Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за подачі відповідних документів: довідки про стан здоров’я, заяви батьків, довідки із релігійної організації) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат», – повідомили у МОН.

За даними відомства, також в Україні нараховується 5259 закладів загальної середньої освіти, у яких діють військово-патріотичні гуртки.

19 травня у Черкасах помер дев’ятикласник, який за місяць до того зазнав поранення в голову в шкільному тирі під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї». Тренера затримали.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG