У Черкасах помер хлопчик, який зазнав поранення у голову в шкільному тирі

У Черкасах помер дев’ятикласник, який місяць тому зазнав поранення в шкільному тирі, повідомив Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

У міськраді заявили, що серце хлопчика сьогодні перестало битися.

«Висловлюємо співчуття рідним Артема. Ваше горе, навіть розділене на всю міську громаду, не стане меншим, але всім разом його буде хоч трохи легше пережити», – вказано у повідомленні міської влади.

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19 квітня у Черкасах в тирі, розташованому в приміщенні однієї зі шкіл міста, 14-річний учень зазнав поранення в голову під час тренування з кульової стрільби. Хлопчика госпіталізували у вкрай тяжкому стані. У поліції Черкаської області повідомили про відкриття провадження за трьома статтями «замах на умисне вбивство», «незаконне поводження зі зброєю» та «недбале зберігання вогнепальної зброї». Тренера затримали.