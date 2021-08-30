«Потрібні запобіжники»: уповноважена з гендерної рівності про книгу «Щоб у 16 не було запізно»

Урядова уповноважена з гендерної політики Катерина Левченко вказала на необхідність запобіжників, які б не дозволяли книгам із дискримінаційним чи не науковим змістом потрапляти до державного замовлення. Про це вона заявила, коментуючи книгу авторки Марини Ланге «Щоб у 16 не було запізно», яка викликала резонанс у суспільстві.

Левченко повідомила 29 серпня, що вивчила книгу, і назвала її «маніпулятивною, не науковою та бездоказовою».

«Засновки не корелюються з висновками, всюди спостерігається порушення правил логіки, на основі окремих фактів робляться всеосяжні висновки, доказова база відсутня, як і науковість в цілому (при тому що у книги статус «науково-популярне видання»), повно суперечностей і невідповідностей запропонованих моделей чи порад наданим прикладам. При цьому текст є відверто дискримінаційним (прикладів чимало), сексистським і шкідливим – бо слідування наданим в опусі (маю право так назвати після читання) правилам виховання точно призведе до халепи, причому і батьків, і дітей і раніше, ніж у 16 років», – зазначила чиновниця.

Вона вказала на окремі приклади дискримінаційних висловлювань і додала, що, попри відкликання цієї книги з процедури закупівель, цей випадок може бути не останнім.

«Рада, що книга вже знята із закупівель, але хіба вона остання? Тож запобіжники для не потрапляння подібних опусів в кошик державного фінансування є вкрай необхідним!» – заявила Левченко.

Міністерство культури та інформаційної політики 29 серпня повідомило, що видавець книги авторки Марини Ланге «Щоб у 16 не було запізно» відкликав її з процесу державних закупівель, відтак книга не буде передана до бібліотек. Перед тим Мінкульт виступив проти цензури, але зазначив, що книга Ланге не повинна закуповуватися за кошти платників податків, тому що «підтримує усталені гендерні стереотипи».

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Видавництво «ІРІО», своєю чергою, заявило, що авторка піддається «цькуванню» в соцмережах, зокрема, звинуваченням у підтримці домашнього насильства.

«Марина Ланге… переконана, що жінка є цілком самодостатньою і може вчитися, розвиватися – вона аж ніяк не є безправною. Однак авторка вважає, що підхід до виховання хлопчиків і дівчаток має бути диференційований, що цілком відповідає державним програмам розвитку дітей», – стверджують у видавництві.

Водночас компанія заявила, що ініціювала зупинку процесу державної закупівлі книги до бібліотек, щоб «припинити булінг авторки».

Критики книги Ланге, яких цитує портал «Повага», зокрема, звертали увагу на те, як вона окреслює відмінності між дітьми залежно від їхньої статі: «дівчата – це атмосфера. Тобто якості дівчини проявляються від того, яка навколо неї аура. Хлопчик – це досягнення. Про хлопчика, як і про чоловіка, говорять не стан чи слова, а лише дії та вчинки».

Також авторка радить батькам «ніколи не вчити дівчинку давати здачі», натомість стверджуючи, що «дівчинка має поводитися так, щоб у хлопчаків навіть думка не виникала її образити». Відтак авторку звинуватили в рекомендаціях виховувати у маленьких дівчат віктимну поведінку.