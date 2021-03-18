В уряді розповіли, скільки звернень щодо гендерної дискримінації надходить на «гарячу лінію»

На урядову «гарячу лінію» у 2020 році шість разів зверталися через дискримінацію за ознакою статі. Про це повідомили в Кабінеті міністрів України у відповідь на запит Радіо Свобода.

В уряді зазначили, що у 2021 році на «гарячу лінію» надійшло два звернення щодо дискримінації за ознакою статі. Ініціаторами звернень виступали жінки, у 2021-му звернення про дискримінацію щодо чоловіків не надходили.

До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2021 році надійшло три звернення щодо дискримінації за ознакою статі.

У 2020 році до омбудсмена надійшло 15 звернень таких звернень. З них десять – від жінок, три – від чоловіків, два – колективні.