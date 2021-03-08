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08 березня 2021, Київ 19:29
Фотогалереї

«Різні, але рівні». Марш жінок у Києві – фоторепортаж

У центрі Києва 8 березня відбулася акція «Марш жінок», учасники якої вимагали від депутатів ратифікувати Стамбульську конвенцію і виступали за ґендерну рівність у суспільстві. Демонстранти зібралися на Михайлівській площі і пройшли ходою до Поштової площі.

Учасники й учасниці маршу тримали в руках плакати з написами «Різні, але рівні», «Жінкам – рівне представництво у владі», «Дискримінація коштує дорого», «Рівність – традиційна цінність» та інші.

Одночасно відбувалася також акція противників фемінізму. Дві акції розділяв кордон поліції. Акції відбулися без грубих порушень. В «Марші жінок» взяли участь близько чотирьох тисяч людей.

У центрі Києва 8 березня відбулася акція &laquo;Марш жінок&raquo;. Учасниці та учасники акції у руках тримали різні плакати
1 У центрі Києва 8 березня відбулася акція «Марш жінок». Учасниці та учасники акції у руках тримали різні плакати
Громадський порядок забезпечували декілька сот поліцейських та бійців Національної гвардії України
2 Громадський порядок забезпечували декілька сот поліцейських та бійців Національної гвардії України
Деякі учасники одягнулись в різних історичних постатей
3 Деякі учасники одягнулись в різних історичних постатей
Стамбульська конвенція &ndash; міжнародний документ про запобігання насильства проти жінок, який Україна підписала однією з перших ще у 2011-му, але спроби її ратифікації наштовхуються на сильний опір церкви і частини парламенту. Водночас пандемія лише загострила проблему: в Україні повідомлення про випадки насильства у першій половині 2020-го почастішали на 40%
4 Стамбульська конвенція – міжнародний документ про запобігання насильства проти жінок, який Україна підписала однією з перших ще у 2011-му, але спроби її ратифікації наштовхуються на сильний опір церкви і частини парламенту. Водночас пандемія лише загострила проблему: в Україні повідомлення про випадки насильства у першій половині 2020-го почастішали на 40%
На початку акції на Михайлівській площі були присутні і противники заходу, учасники праворадикальної організації &laquo;Традиція і порядок&raquo;, які заявили про &laquo;операцію з порятунку феміністок&raquo;. Вони виступають проти ратифікації Стамбульської конвенції й легалізації секс-роботи, а також закликають заборонити аборти. Їх із учасниками акції розділив &laquo;кордон&raquo; поліції
5 На початку акції на Михайлівській площі були присутні і противники заходу, учасники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які заявили про «операцію з порятунку феміністок». Вони виступають проти ратифікації Стамбульської конвенції й легалізації секс-роботи, а також закликають заборонити аборти. Їх із учасниками акції розділив «кордон» поліції
&laquo;Жіночий&nbsp;марш&raquo;, як кажуть його організатори (зокрема міжнародні правозахисні організації та низка українських жіночих та ЛГБТ-об&rsquo;єднань), має на меті привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків та домашнього насильства. Цьогорічне гасло: &laquo;У пандемії жіноче обличчя&raquo; &nbsp;
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«Жіночий марш», як кажуть його організатори (зокрема міжнародні правозахисні організації та низка українських жіночих та ЛГБТ-об’єднань), має на меті привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків та домашнього насильства. Цьогорічне гасло: «У пандемії жіноче обличчя»

 
Першою українською військовослужбовицею, яка публічно заявила про домагання від свого командира, була лейтенантка Валерія Сікал. Її справу розслідують з 2019-го і досі не передали до суду. За цей час дівчина покинула службу і переїхала жити за кордон.&nbsp; Підполковниця Ольга Деркач публічно розповіла про домагання свого керівника, військового комісара, на початку січня цього року. У відповідь вона отримала судовий позов про захист честі та гідності
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Першою українською військовослужбовицею, яка публічно заявила про домагання від свого командира, була лейтенантка Валерія Сікал. Її справу розслідують з 2019-го і досі не передали до суду. За цей час дівчина покинула службу і переїхала жити за кордон. 

Підполковниця Ольга Деркач публічно розповіла про домагання свого керівника, військового комісара, на початку січня цього року. У відповідь вона отримала судовий позов про захист честі та гідності
Учасники маршу йдуть від&nbsp; Михайлівської площі до Поштової площі в Києві
8 Учасники маршу йдуть від  Михайлівської площі до Поштової площі в Києві
В марші взяли участь кілька тисяч людей
9 В марші взяли участь кілька тисяч людей
8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року)
10 8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року)
Акції пройшли мирно
11 Акції пройшли мирно
Найчастіші порушення прав жінки в Україні: домашнє насильство, менша зарплатня,&nbsp; меншість у владі, обмеження у кар&rsquo;єрі, засилля стереотипів
12 Найчастіші порушення прав жінки в Україні: домашнє насильство, менша зарплатня,  меншість у владі, обмеження у кар’єрі, засилля стереотипів
Одна з учасниць акції
13 Одна з учасниць акції
Така хода центром Києва на 8 березня вже стала традиційною&nbsp;
14 Така хода центром Києва на 8 березня вже стала традиційною 
Серед іншого, також експерти стверджують, що сексистські стереотипи суттєво впливають на рівень насильства стосовно жінок
15 Серед іншого, також експерти стверджують, що сексистські стереотипи суттєво впливають на рівень насильства стосовно жінок
Поліції вдалося не допустити правопорушень
16 Поліції вдалося не допустити правопорушень
Марші за права жінок пройшли сьогодні у багатьох великих містах країни
17 Марші за права жінок пройшли сьогодні у багатьох великих містах країни
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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