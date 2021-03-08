Чубаров закликав не забувати про жінок, які виступили проти окупації Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав не забувати про тисячі кримських жінок, їхніх дітей і сім’ї, які в цей день 7 років тому виступили з плакатами проти російської окупації Криму.

«Я і сьогодні відношу ненасильницьку масову акцію 8 березня 2014 року, проведену в умовах розпочатої російської окупації Криму, учасниками якої стали не лише кримські татарки, але і жінки інших національностей, до яскравих прикладів, що демонструють самовідданість і мужність жінок, коли виникає реальна небезпека для їхніх дітей, сімей, будинків», – написав Чубаров у фейсбуці.

За його словами, ці жінки свою місію в тих умовах виконали, показавши всьому світу, що «Росія здійснює збройне вторгнення до Криму, всупереч волі його жителів».

Громадянський рух «Жінки Криму – за мир» з’явився в перших числах березня 2014 року, відразу ж після вторгнення російських військ на півострів.

Першу акцію, в рамках якої кримчанки вийшли на вулиці Сімферополя з закликом не допустити війни, провели 3 березня в кримськотатарському селищі Кам’янка, розташованому на східній околиці Сімферополя.

Наймасштабніша акція в Криму відбулася 8 березня 2014 року. Тоді в Міжнародний жіночий день у Криму за ініціативою Меджлісу кримськотатарського народу пройшли масові жіночі акції проти війни й окупації.

Акції, окрім Сімферополя, пройшли в Бахчисараї, Феодосії, Саках, Старому Криму, Керчі, в багатьох інших населених пунктах півострова. Того дня тисячі кримських татарок, до яких приєдналися багато жінок різних національностей, вийшли на основні автотраси півострова, перевантажені російською військовою технікою, з плакатами проти захоплення Криму і війни.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.