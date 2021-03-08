Марші жінок і акції «за традиційні цінності»: фото з шести українських міст

8 березня у багатьох українських містах відбулися марші за права жінок. Із гаслами «Свобода, рівність, жіноча солідарність», «Права жінок – права людини», «У пандемії жіноче обличчя» на акції вийшли люди в Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі.

У більшості з цих міст на противагу акції за права жінок збирали акцію «за традиційні цінності», організатором якої виступила праворадикальна організація «Традиція і порядок».

Демонстрантів розділяли поліцейські, сутичок у згаданих містах не було, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода.

На марш у Києві вийшли і білоруски

У центрі Києва на марш за права жінок вийшли кілька тисяч учасників. Вони рушили від Михайлівської площі ходою центром Києва у напрямку Поштової площі, супроводжувані кордоном правоохоронців.

На початку акції на Михайлівській площі були присутні і противники заходу, учасники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які заявили про «операцію з порятунку феміністок». Їх із учасниками акції розділив кордон поліції.

Інформації про протистояння чи правопорушення не було.

Цього року окремою колоною в марші вперше йшли білоруски, які були змушені втекти в Україну від насильства і репресій білоруських силовиків після президентських виборів.

Дві акції в Одесі

В Одесі на 8 березня відбулися дві акції: перша – за права жінок – прийшла у парку Шевченка. Учасники не анонсували її, щоб не допустити провокацій, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Фотографії з місця подій надали організатори.

Також в Одесі відбулася акція праворадикалів «Традиція і порядок». Планувалося, що лідер місцевого осередку організації мав їхати верхи і роздавати жінкам квіти.

Але поліція зупинила акцію через декілька хвилин після її початку. Один з учасників дістав із кишені предмет, схожий на ніж для того, щоб розрізати кілька плакатів. Поліція вилучила предмет і зупинила акцію, а також обшукала інших учасників.

За словами одного зі слідчих, який прибув на місце події, предмет буде вилучено і направлено на експертизу в рамках розслідування можливого злочину за статтею 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю).

Юнака, в якого поліція вилучила ніж, вже затримували 5 березня за участь, як повідомив слідчий, у неузгодженій громадській акції. 5 березня в Одесі також пройшло дві акції – марш за права жінок та акція праворадикальної організації «Традиція і порядок» проти маршу.

Харків: підтримка жінкам на передовій у боротьбі з COVID-19

У Харкові на марш жіночої солідарності вийшло близько 200 людей. Така акція, присвячена міжнародному дню жінок, проходить у Харкові вшосте. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, цього року акцію присвятили не лише боротьбі за права жінок.

Організатори кажуть: важливо висловити підтримку жінкам, що працюють у медичній сфері, адже статистично серед медиків 82% – це жінки, тож саме вони опинилися на передовій у боротьбі із COVID-19.

Колона активістів і активісток із плакатами в руках пройшли від майдану Свободи до майдану Конституції у супроводі поліції.

На акції були присутні також представники праворадикальної організації «Традиції та порядок», які є прихильниками патріархату і виступають проти поглядів учасників акції, утім обійшлося без сутичок та інцидентів.

Дніпро і «Перекинутий борщ»

У Дніпрі з нагоди 8 березня організували акцію на захист прав жінок «Перекинутий борщ». У ній взяли участь кілька десятків жінок, а також кілька чоловіків.

У руках вони тримали плакати з написами «Квіти – клумбам, жінкам – права», «Вимагаємо вакцину від патріархату!», «Говори, жінко, твій день – кожен день!», скандували: «Моє тіло – моє діло», «Народила, не народила – це моє діло», «Права жінок – права людини!», говорили про проблеми, з якими найчастіше стикаються жінки, зокрема про домашнє насилля.

У ході акції влаштували перформанс «Перекинутий борщ»: жінки у фартухах «зварили» борщ з магазинного соку й демонстративно вилили його додолу, на листівки «зі святом 8 березня».

Акцію за права жінок пікетували декілька чоловіків з «антифеміністським» плакатом. Вони представлялися членами праворадикальної організації «Традиція і порядок», заявили, що виступають «за традиційні цінності, за Україну, за традиційну сім’ю».

Поліція стежила за мітингувальниками з різних таборів, але в хід акцій не втручалася. Окрім того, за кілька метрів стояв намет, у якому молоді люди роздавали перехожим жінкам букети квітів, зазначаючи, що це «від імені міського голови Бориса Філатова».

«Львів місто прав людини»

У Львові дві-три сотні людей провели феміністичний марш під гаслом «Права жінок – права людини». Учасники під супроводом правоохоронців, як і торік, пройшлись від площі Ринок до оперного театру, несучи у руках плакати з написами: «Не ненавиджу чоловіків. Одного навіть виховую», «Львів місто прав людини», «На ранок – сніданок, на обід – патріархат», «Не мене треба проводжати, а себе контролювати», «Досить терпіти. Нам не потрібні квіти».

«Ми з 2009 року виходимо у Львові на такий марш. Гасла ті самі, що у попередні роки. Основне це «Права жінок –права людини». Сьогодні жінка не чується у безпеці, є багато сфер, де жінки перебувають у гіршій ситуації. Понад 80% медиків, які працюють зі хворими на COVID – це жінки. Під час пандемії діти на дистанційному навчанні і жінки його забезпечують. Багато жінок без роботи через пандемію і нині – на обліку в центрі зайнятості», – каже Марта Чумало, заступниця керівника громадської організації «Жіночі перспективи».

«Я зіштовхувалась із деякими приниженнями моїх здібностей, із вульгарними висловлюваннями. Мені дуже хочеться, щоб коли виросте моя маленька сестра, такого не було», – сказала 17-річна львів’янка Дарія.

Після маршу учасники заходу провели віче біля будівлі Ратуші.

Неподалік зібралася невелика група молодих людей, які назвалися представниками праворадикальної організації «Традиція і порядок». Вони тримали плакат «Не хочете квіти? Беріть знаряддя праці».

Порядок під час заходу забезпечували правоохоронці і працівники СБУ.

Запоріжжя: «Марш жінок» і акція за відкриття притулку для постраждалих від домашнього насильства

У Запоріжжі 8 березня відбулося дві акції – «Марш жінок» і акція за відкриття у місті притулку для жінок, які постраждали від сімейного насилля.

«Марш жінок» стартував від площі Фестивальної. Головні вимоги акції – ратифікація Стамбульської конвенції; збільшення соціальної допомоги матерям, що виховують дітей, і збільшення додаткової підтримки дітей з інвалідністю; припинення урізання соціальних гарантій для тих, хто втратили роботу; створення безпечних умов праці для жінок, які зайняті у сферах із високим ризиком зараження COVID-19; відкриття державних притулків у різних регіонах України для жінок, які зазнають домашнього насилля.

Після завершення «Маршу жінок» частина його учасників долучилася до акції «Дивись, куди тиснеш!», яка відбулася під стінами Запорізької мерії. Її головна вимога – відкриття в місті шелтеру-притулку для жінок, які постраждали від сімейного насилля. Під час мітингу його організатори озвучили статистичні дані щодо випадків домашнього насильства у місті, а також зачитали історії жінок, які стали його жертвами і не могли піти від насильника через відсутність спеціалізованої установи у Запоріжжі.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

«Традиція і порядок»: чому стурбовані правозахисники «Традиція і порядок» – українське праворадикальне угруповання, що називає себе «консервативним»; правозахисники й дослідники визнають його екстремістським. Виступає, серед іншого, за «традиційну родину». Відоме, зокрема, нападами на тих, хто має відмінні погляди на такі питання, як ЛГБТ чи фемінізм. Іноді такі напади здійснюються спільно з іншими ультраправими організаціями. Офіс уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у жовтні 2020 року висловлював занепокоєння тим, що «діяльність угруповання в частині поширення закликів проти окремих груп населення та вчинення спланованих дискримінаційних дій є систематичним і в більшості випадків залишається безкарним». У «Традиції і порядку» заявили, що це порушення презумпції невинуватості, бо уповноважена, за їхніми словами, «не навела жодних доказів того, що члени «ТіП» причетні до насильства й будь-яких нападів». За даними моніторингової групи «Маркер», протягом 2020 року «Традиція і порядок» здійснила 17 акцій проти прав інших людей, більш ніж у половині випадків було застосоване насильство. За спрямованістю це були акції проти ЛГБТ+ і феміністок, проти лівих чи так званих антифашистських сил, а також проти молоді «неформальної» зовнішності. Серед акцій угруповання в 2020 році – зокрема, напад на учасників «антифашистської» акції в Києві 19 січня, напад на групу феміністок у Києві 16 червня, зрив проведення ЛГБТ-маршу в Одесі 30 серпня, внаслідок чого потерпіли 9 людей, спроба зриву ЛГБТ-акцій в Одесі 12 і 19 вересня, в Києві 11 жовтня, в Харкові 1 грудня 2020 року тощо. Дослідження правозахисної організації Freedom House, яке у 2018 році підготував відомий український дослідник правих рухів В’ячеслав Ліхачов, зараховує «Традицію і порядок» до екстремістських рухів.