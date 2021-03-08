Кількатисячний марш за права жінок проходить у Києві

У Києві в понеділок, 8 березня, проходить марш за права жінок. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, кілька тисяч учасників рушили від Михайлівської площі ходою центром Києва у напрямку Поштової площі, супроводжувані кордоном правоохоронців.

Повідомляється, що на акції жінки принесли плакати із написами «Свобода, рівність, жіноча солідарність», «Права жінок – права людини» тощо.

На початку акції на Михайлівській площі були присутні і противники заходу, учасники праворадикальної організації «Традиція і порядок», які заявили про «операцію з порятунку феміністок». Їх із учасниками акції розділив «кордон» поліції.

Інформації про протистояння чи правопорушення на цей час немає.

«Жіночий» марш, як кажуть його організатори (зокрема міжнародні правозахисні організації та низка українських жіночих та ЛГБТ-об’єднань), має на меті привернути увагу до проблем рівності прав жінок і чоловіків та домашнього насильства. Серед вимог – ратифікація Стамбульської конвенції про боротьбу з домашнім насиллям. Цьогорічне гасло: «У пандемії жіноче обличчя». Марші за права жінок відбуваються сьогодні у багатьох великих містах країни.

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).