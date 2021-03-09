Марші за права жінок пройшли українськими містами

У більшості з цих міст на противагу акції за права жінок збирали акцію «за традиційні цінності», організатором якої виступила праворадикальна організація «Традиція і порядок». Демонстрантів розділяли поліцейські, сутичок у згаданих містах не було, повідомляють кореспонденти Радіо Свобода. У Києві кілька тисяч учасників рушили від Михайлівської площі ходою центром Києва у напрямку Поштової площі, супроводжувані кордоном правоохоронців. У Львові дві-три сотні людей провели феміністичний марш під гаслом «Права жінок – права людини». У Запоріжжі відбулося дві акції – «Марш жінок» і акція за відкриття у місті притулку для жінок, які постраждали від сімейного насилля. У Харкові на марш жіночої солідарності вийшло близько 200 людей. У Краматорську жителі різних міст України (Краматорська, Покровська, Одеси, Києва та інших) доєдналися до «Ходи проти домашнього насильства». Акція відбулася в рамках кампанії Amnesty International #ВсеНеДляДому. 8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день, повна назва якого Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир (рішенням ООН від 1977 року).

