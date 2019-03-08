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08 Березень 2019, Київ 18:09
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У Києві відбувся Марш жінок до 8 березня

У Києві відбувся Марш жінок до 8 березня
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Учасниці й учасники феміністичної ходи до 8 березня зібралися на Михайлівській площі і пройшли маршем через майдан Незалежності до Поштової площі під гаслом «Солідарність і різноманіття. Разом проти насильства!». Їх охороняв кордон поліції. Паралельно на Михайлівській мітингували активісти консервативного спрямування і супротивники абортів. Поліція повідомила про спроби почати сутичку перед початком і під час руху ходи. Крім того, за її даними, один раз хтось кинув в учасників маршу піротехніку. Трьох чоловіків, що намагалися вчинити бійку, доставили до відділку для надання пояснень.

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