У Києві відбувся Марш жінок до 8 березня

Учасниці й учасники феміністичної ходи до 8 березня зібралися на Михайлівській площі і пройшли маршем через майдан Незалежності до Поштової площі під гаслом «Солідарність і різноманіття. Разом проти насильства!». Їх охороняв кордон поліції. Паралельно на Михайлівській мітингували активісти консервативного спрямування і супротивники абортів. Поліція повідомила про спроби почати сутичку перед початком і під час руху ходи. Крім того, за її даними, один раз хтось кинув в учасників маршу піротехніку. Трьох чоловіків, що намагалися вчинити бійку, доставили до відділку для надання пояснень.