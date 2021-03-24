Жінки у Туреччині поскаржилися на зростання загрози насильства – Reuters

Турецькі жінки висловили побоювання з приводу власної безпеки після того, як уряд Реджепа Таїпа Ердогана вийшов з Конвенції Ради Європи про боротьбу з насильством проти жінок. Про це повідомляє Reuters з посиланням на опитаних співрозмовниць.

Одна з них – Ягмур Денло – заявила, що саме цей міжнародний договір свого часу допоміг їй отримати захист від колишнього партнера і влаштуватися на роботу ветеринаром. Серед іншого програма дозволила їй досягти судової заборони щодо кривдника, який, за її словами, виявляв до неї систематичне насильство, що межує з тортурами. Вона пояснила, що документ дозволяв їй відчувати себе у «більшій безпеці», а зараз, після припинення дії Конвенції, їй доводиться жити в страху. «Тепер ми всі висимо на волосині», – цитує жінку Reuters.

Правознавець Феріде Акар, яка брала участь в розробці Конвенції, сказала, що звістка про вихід країни з угоди викликала у неї відчуття печалі і безнадійності. За її словами, противники документа просто не хочуть, щоб держава вставала на захист жінок від домашнього насильства.

Юрист зі Стамбула різати Резан Епоздемір, який представляв інтереси родичів жінок, загиблих від домашнього насильства, назвав «жахливим» і «юридично помилковим» відкликання підпису Анкари під угодою.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, близько 40 відсотків жінок у Туреччині хоча б раз у житті піддаються насильству з боку партнера. У Європі цей показник майже вдвічі нижче. Фактичні цифри, не враховані в статистиці, ще більш гнітючі, пише агентство: за останні 10 років кількість вбивств жінок у Туреччині потроїлася. Тільки цього року було зафіксовано 78 трагічних інцидентів.

Стамбульська конвенція отримала свою назву від міста, де у 2011 році був ухвалений документ. Туреччина стала першою країною, що підписала угоду, і першою, яка свій підпис відкликала.

Документ, учасниками якого наразі є понад 40 країн, став першою європейською угодою, спрямованою на боротьбу з насильством над жінками та домашнім насильством. У конвенції сформульовані мінімальні стандарти запобігання насильству, забезпечення захисту і кримінального переслідування.

Депутати консервативної ісламської партії Ердогана стверджують, що угода підриває основи сім’ї і заохочує насильство. У турецькому уряді запевнили, що тепер жінок буде захищати національний закон замість міжнародного.