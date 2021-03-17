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17 березня 2021, Київ 10:36
Новини | Суспільство

З початку року надійшло три звернення щодо дискримінації за ознакою статі – омбудсмен

Торік таких звернень до омбудсмена було 15: десять від жінок, три – від чоловіків, два – колективні

До уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у 2021 році надійшло три звернення щодо дискримінації за ознакою статі. Про це йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

«Станом на 16.03.2021 надійшло три звернення. Всі від жінок», – повідомив представник уповноваженого з дотримання рівних прав і свобод Віктор Іванкевич.

У 2020 році до омбудсмена надійшло 15 звернень щодо дискримінації за ознакою статі. З них десять – від жінок, три – від чоловіків, два – колективні.

Подробиць щодо цих звернень представник уповноваженого
з дотримання рівних прав і свобод не навів.

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