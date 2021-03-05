З початку року надійшло 34 повідомлення про порушення прав на захист від домашнього насильства - Омбудсмен

До секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової від початку року і до 3 березня надійшло 22 звернення громадян та 34 повідомлення про порушення прав щодо захисту від домашнього насильства. Про це повідомили в офісі Омбудсмена на запит Радіо Свобода.

За 2020 рік до секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини надійшло 75 звернень громадян, з них шість звернень громадян стосовно дій правоохоронців у справах щодо домашнього насильства та 126 повідомлень про порушення прав у сфері захисту від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, повідомили у відомстві.

За даними міністерства соціальної політики України протягом 2020 року в Україні спостерігалося зростання звернень щодо домашнього насильства на 66 відсотків. Зокрема, ситуація загострилася через пандемію, вважають у відомстві.

За даними Мінсоцполітики, у числі усіх звернень про домашнє насильство – найбільше від жінок: 86 відсотків, чоловіки – 12 відсотків і 2 відсотки – діти.

Повідомляється, що нині в Україні соціальні послуги через учинення домашнього насильства надають 396 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, діють 29 притулків для надання постраждалим допомоги, 2 центри медико-соціальної реабілітації і 10 центрів денного перебування постраждалих осіб.

У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, що постраждали від домашнього насильства.