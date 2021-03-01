У Києві відкриють новий центр для жінок, які постраждали від домашнього насильства – КМДА

У Київміськадміністрації анонсують створення нового центру для жінок, що постраждали від домашнього насильства.

«Це має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням», – цитує сайт КМДА заступницю голови адміністрації Марину Хонду.

Вона пояснила, що, коли в Києві відкрили перші «кризові кімнати», проблему з відселенням постраждалих було вирішено, але натомість з’явилася інша – «не всім вистачає 10 днів, щоб визначитися з тим, що робити далі, куди йти».

«Притулок же дає можливість проживання до пів року. За цей час можна отримати всю необхідну юридичну і психологічну допомогу, знайти роботу, житло. Приміщення під притулок ми вже знайшли, триває процес його передачі на баланс Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству, після чого, там розпочнуть ремонтні роботи. Район ми не називатимемо задля безпеки», – зазначила Марина Хонда.

Читайте також: З початку року в Києві зафіксували майже 2,5 тисячі звернень через домашнє насильство – КМДА

За даними КМДА, лише в лютому поліція зафіксувала 1314 звернень щодо домашнього насильства. До міської служби «Телефон довіри» через домашнє насильство звернулося 365 людей, серед яких 299 жінок та 66 чоловіків. Послугами кімнат кризового реагування, а саме тимчасового місця безпечного перебування, скористалися 8 жінок та 3 дітей. Усього із початку року зафіксовано 2818 звернень щодо домашнього насильства до поліції та 821 – до міської служби «Телефон довіри».