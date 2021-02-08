З початку року в Києві зафіксували майже 2,5 тисячі звернень через домашнє насильство – КМДА

З початку року в Києві зафіксували 2419 звернень стосовно домашнього насильства, повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. За її словами, до поліції звернулася 1861 людина.

«До міської служби «Телефон довіри» надійшло 558 звернень стосовно домашнього насильства. Запитувачі здебільшого потребували психологічної допомоги і підтримки. Хоча є й запити стосовно алгоритму поселення до кімнат кризового реагування. Варто зазначити, що з такими питаннями звертаються не тільки жінки, а й чоловіки та діти», – розповіла Марина Хонда.

Вона також додала, що за минулий тиждень зареєстровано 459 звернень стосовно домашнього насильства. Із них до поліції – 357, а до Центру гендерної рівності, запобігання та протидії насильству – 102 звернення.

У КМДА нагадують, що постраждалі від домашнього насильства можуть звернутися телефоном на гарячу лінію «15-00» або особисто до Центру гендерної рівності, протидії та запобігання насильству, що на вулиці Іллєнка, 20, у Києві.

У Мінсоцполітики раніше заявляли, що 2020-й виявився роком зростання звернень щодо домашнього насильства в Україні.