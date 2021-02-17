«32-річна дівчинка» Рудика і «жіночі гуртожитки» Арестовича: що робити із сексизмом в українській політиці?

Не встиг розпочатись 2021 рік, як українські політики знову опинились у центрі сексистських скандалів: у неприпустимій поведінці звинуватили члена депутатської групи «За майбутнє» Сергія Рудика та радника голови Офісу президента і речника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

Що саме не так? Чи бачать Рудик і Арестович проблему у власній поведінці? Та чи понесуть відповідальність за неї?

«32-річна дівчинка» Рудика

«Мене дивує, як і кожного в цьому залі, що дівчинка, якій 32 роки, закликає нас проголосувати за один із дуже важливих документів», – такими словами член депутатської групи «За майбутнє» Сергій Рудик охарактеризував 28 січня свою колегу зі «Слуги народу», яка як заступниця голови комітету з питань національної безпеки та оборони намагалася незадовго до цього переконати його та інших присутніх у сесійній залі депутатів підтримати у першому читанні законопроєкт про реформу СБУ.

Цих слів Рудика сама Безугла, каже вона, у той момент не почула. Однак їх почули інші депутати, які не змогли не відреагувати на подібну риторику колеги.

«Дозволю собі нагадати панові Рудику, що жінки в 32 роки можуть мати значно більші досягнення, ніж окремі чоловіки... Жінки можуть досягати успіху в будь-якому віці. І, що головне, вони мають право говорити на рівних із чоловіками завжди. Якщо їм відмовляють у праві висловитися, якщо їм дорікають їхньою статтю, то це має дуже чітку назву – сексизм. І до сексизму вдаються тоді, коли не вистачає сили аргументів, не вистачає власної компетентності та професіоналізму», – заявила 2 лютого з трибуни Верховної Ради членкиня фракції «Голос» Інна Совсун у компанії своїх однодумців із різних фракцій.

Від Рудика зажадали вибачень, але він цього не зробив, заявивши, що «не схильний до сексизму» та «завжди апелював до професіоналізму, а не статі».

Крапки над «і» розставив парламентський комітет з питань регламенту та депутатської етики, який все ж таки визнав образливими слова Рудика на адресу Безуглої і рекомендував відсторонити його за таку поведінку на 5 засідань. Однак, парламентарям це не вдалося зробити: у залі знайшлось лише 195 голосів «за» із 226 необхідних.

Сам Рудик вважає провальне голосування закономірним, адже, на його думку, саме рішення комітету було винесене з грубими порушеннями.

«За законами права і регламенту вони не мали би взагалі виносити сьогодні це питання на розгляд до сесійної зали (а якщо вдуматись, то і взагалі). По-перше, участь у засіданні комітету з формальної точки зору брало вісім людей, з них за це рішення проголосували 4 (хоча для того, щоб рішення пройшло, потрібно хоча б 5 людей). По-друге, зачитуючи це рішення в онлайн-режимі, вони не назвали кількість днів, на яку вони пропонують мене відсторонити (це дуже суттєве порушення регламенту)», – наголосив Рудик у коментарі Радіо Свобода.

Він також додав, що, як і раніше, не бачить проблеми у своїх словах на адресу Безуглої та вважає пропозицію комітету щодо його відсторонення через це від п'яти засідань необґрунтованою.

«Є лише дві причини, щоб вплинути на депутата з точки зору якихось адміністративних речей: це наклеп і це образа гідності. Де тут наклеп і образа гідності, поясніть мені?» – каже Рудик.

Тим часом у «Голосі» відсутність покарання Рудика за його слова на адресу Безуглої вважають поганим сигналом.

«Наразі йшлося не лише про конкретного депутата Рудика, йшлося про те, чи парламент як інституція спроможний сказати, що сексизм це погано. Те, що парламент не спромігся це зробити, на жаль, це засвідчує , що боротьба за рівні права чоловіків і жінок ще триває», – зазначила у коментарі Радіо Свобода членкиня фракції «Голос» Інна Совсун.

«ПТУшні жіночі гуртожитки» Арестовича

«Хто деморалізує українських військових? Чи не ви? Не «ЄС», коли складаєте казки про те, що їм забороняють, не дають стріляти. Ви ж їх і розбещуєте, «Вагнером» цим усім, Медведчуком… Ви зовнішність президента обговорюєте… Не так бронежилет сидить, не так каска – ви ж до рівня жіночого гуртожитку опустилися ПТУшного, розумієте?» – до таких порівнянь вже вдався під час одного з ефірів радник голови Офісу президента і речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович. Таким чином він апелював до представниці «Європейської солідарності» Ірини Геращенко.

Почувши ці слова, вона звинуватила його в сексизмі і, зрештою, на знак протесту, покинула студію.

Дещо пізніше Арестович вирішив вибачитись, однак зробив це не менш скандально.

«Приношу свої щирі вибачення жіночим гуртожиткам за порівняння їх з «ЄС», – написав він у фейсбуці, чим спровокував ще одну хвилю критики на свою адресу.

Сама Ірина Геращенко зазначає, що особисто її під час ефіру вразили не лише сексистські слова Арестовича, а й те, що решта присутніх у студії не надали їм особливого значення.

«Питання дискримінації – одне з найбільш болючих та найбільш делікатних питань для всього світу. І мовчання віцепрем'єрки з питань євроінтеграції пані Стефанішиної мене вразило найбільше. Так само, як і реакція Олександра Корнієнка, який вже після того, як сам обпалився на «соснах», мав би дути на Арестовича (тим більше, що Корнієнко є ще й співініціатором законопроєкту проти сексизму)», – зазначила Геращенко у коментарі Радіо Свобода.

Що робити із сексизмом у політиці (і не тільки)?

Жінки, які вирішують іти в політику, часто зустрічаються з цілою низкою перешкод на цьому шляху.

Стереотипи про те, що «місце жінки не в політиці, а на кухні та з дітьми», про те, що «жінки –​ слабка стать», херасмент, сексизм і так звана «скляна стеля можливостей» –​ одні з найпоширеніших бар'єрів, які доводиться їм долати.

«Очевидно, що немає в українському політикумі жодної жінки, яка би не була жертвою булінгу, не була би жертвою сексизму, якій би в спину не кидати «А хто її привів у політику?», яку б не обговорювали за її зовнішність, її вагу, її вік, її одяг», –​ зазначає членкиня фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко.

Із нею погоджується і представниця фракції «Голос» Інна Совсун, яка також додає, що часто жінки, які зазнають сексистського ставлення чи дискримінації за гендерною ознакою, побоюються заявляти про це.

«Жінкам дуже важливо вступатися одна за одну. І я втішена, що у нас є міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», яке і підтримало в принципі звернення до комітету з питань етики щодо висловлювань Сергія Рудика на адресу Мар'яни Безуглої», –​ пояснює Совсун.

Водночас представник «Батьківщини» Олексій Кучеренко називає проблему сексизму «штучно роздмуханою».

«Такий конфлікт, як між Рудиком і Безуглою, це взагалі не конфлікт. Я вважаю, що в ситуації, коли в Україні повний енергетичний колапс, управлінський колапс, ми втрачаємо час на обговорення таких «проблем». Вибачте, я таке не підтримую і вважаю, що в цій ситуації це не найкращий вихід виносити такі «конфлікти» на розгляд у сесійну залу», – зазначив він у коментарі Радіо Свобода

Кучеренко також нагадав, що поряд із сексизмом є ще й ейджизм, якого теж часто припускаються в політичних дискусіях.

«На мою адресу, наприклад, звучало побажання від одного зі «слуг», що мені «вже треба на пенсію», і що він мене поб'є, але йому вистачило розуму потім підійти і вибачитись. До речі, та ж сама Мар'яна Безугла в одному з ефірів мені сказала, що я «старий політик», Ну, я посміявся, а що я можу ще сказати?» – зазначив він у коментарі Радіо Свобода.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано кілька законопроєктів проти сексизму, які, зокрема, передбачають:

законодавче визначення поняття «сексизм»;

запровадження покарань за нього.

Сказати, як швидко їх можуть ухвалити, наразі складно. Однак депутати наголошують, що в питаннях боротьби з сексизмом важливі не лише закони, але і політична культура, принципи і вміння їх відстоювати у будь-яких ситуаціях.