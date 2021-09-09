Українець екстрадований до США, його звинувачують у хакерстві

Громадянин України Гліб Іванов-Толпінцев екстрадований до Сполучених Штатів, де його звинувачують у зломі та крадіжці комп’ютерних паролів, повідомило 8 вересня Міністерство юстиції США.

28-річний чоловік підозрюється у зламі десятків тисяч комп’ютерів з метою крадіжки паролів, які він згодом продавав злочинцям у так званому «даркнеті».

Український громадянин був заарештований у Польщі в жовтні 2020 року і переданий до США за договором про екстрадицію між двома країнами.

Йому загрожує до 17 років ув’язнення.

Згідно з обвинувальним актом, Іванов-Толпінцев керував ботнет-мережею комп’ютерів, заражених шкідливим програмним забезпеченням і керованих без відома власників.

Під час своєї діяльності Іванов-Толпінцев стверджував, що ботнет здатний розшифровувати паролі щонайменше 2000 комп’ютерів щотижня. Згідно з обвинувальним актом, після того, як облікові дані для входу були продані, паролі були використані для здійснення незаконної діяльності, включно з податковим шахрайством та атаками з метою вимагання.