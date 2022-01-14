НБУ закликав банки та фінустанови посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам

Національний банк України заявив, що, зважаючи на хакерську атаку на низку урядових сайтів, банки та інші учасники фінансового сектору мають посилити заходи безпеки для протидії можливим кібератакам.

«Упродовж кількох останніх днів на інформаційні мережі Національного банку здійснювалися спроби зовнішніх хакерських атак невідомими особами з різних країн світу. Зокрема, у ніч з 13 на 14 січня 2022 року під час глобальної атаки на урядові вебресурси зафіксовано спроби атакувати й офіційний сайт Національного банку, які вдалося нейтралізувати», – йдеться в повідомленні.

Регулятор вказує, що всі інформаційні системи Національного банку працювали і продовжують працювати в штатному режимі. Зокрема – система електронних платежів, якою користуються банки, офіційний сайт та внутрішня комп’ютерна мережа НБУ.

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові веб-сайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».