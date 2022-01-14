Фахівці Держспецзв’язку «досліджують ланцюжок» кібератаки на державні ресурси – Щиголь

Фахівці Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації продовжують вивчати кібератаки на державні інформаційні ресурси, повідомляє голова служби Юрій Щиголь 14 січня.

Він зазначив, що «неоголошена кібервійна» проти України триває.

«Ми бачимо постійне зростання кількості кіберінцидентів і кібератак на 10-12% за квартал», – повідомив голова відомства.

За його даними, внаслідок кібератаки вночі проти п’ятниці постраждали майже 70 сайтів центральних і регіональних органів влади. Частина сайтів, у тому числі портал «Дія», були відключені, аби запобігти поширенню атаки.

«Наші фахівці разом із колегами з інших служб досліджують цей інцидент. Зараз ми збираємо цифрові докази, аналізуємо логфайли для того, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації цієї атаки», – повідомив він.

Зараз, за словами Щиголя, триває діяльність із відновлення роботи ресурсів, частина з них вже запрацювали.

«Наразі не виявлено жодних загроз для даних про громадян. Такі дані зберігаються не на сайтах, а у відповідних реєстрах. Доступ до них здійснюється через спеціальну захищену систему обміну даними між реєстрами «Трембіта», – додав голова Держспецзв’язку.

Читайте також: Генсекретар НАТО засудив кібератаку на урядові сайти України

Про кібератаку на урядові сайти стало відомо вранці 14 січня. В СБУ повідомили, що витоку даних внаслідок кібернападу, за попередньою інформацією, не відбулося. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців перебувають у безпеці, оскільки через хакерську атаку постраждала працездатність деяких сайтів, а не реєстрів.

Жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за хакерську атаку, але російських хакерів, пов’язаних з Москвою, неодноразово звинувачували в кібератаках на українські урядові вебсайти й інфраструктуру в минулому.

У Європейському союзі заявили, що мобілізують ресурси, щоб допомогти Україні справитися з кібератакою на її урядові сайти. Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель сказав, що наразі невідомо, хто стоїть за нападом, але «ми можемо здогадатися».