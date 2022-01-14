У Харкові напередодні перевірили понад 200 об’єктів через повідомлення про «замінування» – поліція

За минулу добу поліція Харкова перевірила 234 об’єкти через повідомлення про «замінування», повідомило обласне управління Нацполіції. Під час оглядів місць подій та прилеглих територій вибухових пристроїв або вибухонебезпечних речовин не виявлено, зазначили правоохоронці.

«13 січня протягом дня на електронні скриньки правоохоронних органів надійшло кілька листів про закладення вибухівки у торговельних центрах, школах та районному суді по вулиці Валентинівській. За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру та вибухово-технічного управління, патрульна поліція, співробітники ДСНС та медики. Правоохоронці оглянули 42 торговельних центри, суд та 191 навчальний заклад, звідки евакуювали 4450 учнів і персонал», – розповіли у поліції.

За даними Нацполіції, проводиться досудове розслідування за статтею про завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності.

Такі повідомлення із заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. Через такі повідомлення доводиться евакуйовувати велику кількість людей і призупиняти роботу об’єктів, які перевіряються.

Санкція статті за неправдиве повідомлення про загрозу безпеці людей передбачає від 2 до 6 років позбавлення волі.