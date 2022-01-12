У Львові і Черкасах надійшли повідомлення про замінування всіх шкіл

Міські ради Львова і Черкас повідомили про надходження інформації про замінування всіх шкіл у містах, через що дітей евакуювали, частина з них продовжить навчання дистанційно.

Як повідомили у Львівському управлінні освіти, в цій ситуації усі навчальні заклади діють згідно з протоколом: батьків учнів молодшої школи обдзвонюють, а старшокласники продовжать сьогодні навчання в дистанційному режимі.

Водночас приміщення навчальних закладів і прилеглі до них території обстежують на предмет вибухонебезпечних речовин.

«Станом на сьогодні ще не всі заклади освіти вийшли на навчання – вчиться лише частина. Ми діємо за протоколом. Класні керівники обдзвонюють усіх батьків, дітей ми евакуюємо на вулицю, батьки приходять і забирають їх додому. Обстежуємо приміщення – на поверхах, всередині та ззовні – на наявність якихось невідомих предметів та вибухонебезпечних матеріалів. Будуть відповідні служби, вони обстежуватимуть заклади», – розповіла керівниця управління освіти Леся Васюта.

«Розумію, що ця ситуація приносить певні незручності, проте ризикувати життям та здоров’ям учнів та освітян ми не можемо. Тому прошу всіх поставитись із розумінням та забезпечити своїм дітям можливість сьогодні навчатись онлайн удома», – заявила заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

У поліції Черкащини і Львівщини повідомили, що проводять перевірку навчальних закладів, про її завершення наразі не інформували. У поліції також заявили, що шукають аноніма, який залишив повідомлення про замінування.