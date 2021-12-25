Поліція завершила перевірку мосту Патона у Києві, вибухівки не знайшли, рух відновили (оновлено)

Поліція Києва перекрила ввечері 25 грудня рух по мосту Патона – співробітники вибухотехнічної служби влаштували огляд через повідомлення про замінування, повідомила пресслужба столичної поліції.

«Сьогодні близько 17:00 години до чергової частини поліції Києва надійшла інформація про можливе замінування мосту Патона. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та кінолога», – йдеться в повідомленні.

ОНОВЛЕНО У ході перевірки жодних вибухонебезпечних або підозрілих предметів не виявлено. Рух мостом відновлено, повідомила поліція.

Міст Патона у Києві довжиною у понад півтора кілометри нині перебуває на стадії ремонту, але його для проїзду автотранспорту через це повністю не закрили.