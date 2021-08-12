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В КМДА розповіли, як реставруватимуть міст Патона

У КМДА наголосили, що під час реставрації повністю перекривати рух мостом не будуть

У Київській міській державній адміністрації розповіли, які відновлювальні роботи буде проведено на мосту Патона.

Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:

  • ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
  • встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
  • ремонт конструкцій прогонових будов;
  • ремонт опор та опорних частин;
  • ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
  • реставрація колон (на лівому березі);
  • ремонт сполучень із мостом;
  • ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
  • ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
  • ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).

Як розповіли у КМДА, міст планують розширити – на ньому буде вісім смуг, а такоє облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.

Також між смугами обіцяють встановити сучасне бар’єрне огородження.

Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту, щоб влаштувати там променадну зону.

«Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів», – мовиться у повідомленні.

У КМДА наголосили, що під час реставрації повністю перекривати рух мостом не будуть.

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