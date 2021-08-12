В КМДА розповіли, як реставруватимуть міст Патона

У Київській міській державній адміністрації розповіли, які відновлювальні роботи буде проведено на мосту Патона.
Зокрема, у рамках проведення реставраційних робіт планується:
- ремонт мостового полотна (проїжджа частина та тротуари);
- встановлення бар’єрної та перильної огорожі;
- ремонт конструкцій прогонових будов;
- ремонт опор та опорних частин;
- ремонт сходів і реставрація пропілеїв (на правому березі);
- реставрація колон (на лівому березі);
- ремонт сполучень із мостом;
- ремонт засобів навігації у судноплавних прогонах мосту;
- ремонт оглядових проходів під прогоновими будовами мосту;
- ремонт мережі дощової каналізації (за необхідності).
Як розповіли у КМДА, міст планують розширити – на ньому буде вісім смуг, а такоє облаштують велосипедні доріжки в обидва напрямки.
Також між смугами обіцяють встановити сучасне бар’єрне огородження.
Передбачено розширення тротуарів верхової частини мосту, щоб влаштувати там променадну зону.
«Згідно з технічним завданням, буде враховано можливість влаштування трамвайних колій. А також можливість підйому/спуску пішоходів на Венеціанський острів», – мовиться у повідомленні.
У КМДА наголосили, що під час реставрації повністю перекривати рух мостом не будуть.
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