Ремонт мосту Патона у Києві мають здійснити до кінця 2025 року – КМДА

Міст Патона у Києві мають реставрувати до 31 грудня 2025 року, повідомила у середу пресслужба Київміськадміністрації.

«Міст імені Є. О. Патона реставрують і збільшать його пропускну спроможність. Це дозволить збільшити пропускну спроможність споруди, створити належні умови руху автомобільного транспорту та пішоходів», – йдеться в повідомленні.

За даними КМДА, замовником робіт визначено комунальну корпорацію «Київавтодор».

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Міст Патона у Києві ввели в експлуатацію у 1953 році. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки понад 1,5 кілометра. Реконструювали міст лише один раз, у 2004 році, коли з мосту демонтували трамвайні колії. Відтоді поточні ремонтні роботи відбувалися лише на невеликих ділянках мосту.