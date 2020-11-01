Поліція Києва затримала чоловіка, який повідомив про мінування мосту Патона

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про замінування кількох об’єктів, серед яких – міст Патона, який сполучає лівий і правий береги столиці України. Про це повідомив 1 листопада відділ комунікації поліції Києва.

«За фактом неправдивого повідомлення про замінування слідчі розпочали кримінальне провадження. За скоєне правопорушнику загрожує до шести років позбавлення волі», – ідеться в повідомленні.

У неділю вранці до столичної поліції надійшло три повідомлення про замінування різних об’єктів на території Печерського району. За вказаними адресами виїжджали працівники профільних служб поліції Києва. У результаті перевірок вибухотехніки ніяких небезпечних предметів не знайшли.

За годину оперативники поліції встановили особу чоловіка, який надав неправдиву інформацію. Це – уродженець Чернігівщини, 1993 року народження. Свій вчинок правопорушник пояснити не зміг, оскільки перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиві повідомлення про загрозу небезпеці громадян) Кримінального кодексу України.