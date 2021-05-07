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07 травня 2021, Київ 20:28
Новини | Події

Перевірка ТЦ і метро у Києві: евакуювали майже тисячу людей, небезпечних пристроїв не виявили

Поліція відкрила за фактом неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян кримінальне провадження

У столичній поліції повідомили, що в перебігу перевірки торгових центрів і станцій метрополітену на предмет ймовірної вибухівки, про яку анонімно повідомили правоохоронців, жодних небезпечних пристроїв не виявлено.

«У результаті обстеження об’єктів та прилеглих територій, працівники вибухотехнічної служби жодних небезпечних пристроїв не виявили. Протягом перевірки було евакуйовано 933 людини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян)», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

Раніше у поліції казали, що намагаються встановити особу «мінера».

У п’ятницю вдень, за даними правоохоронців, на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування торгових центрів та станцій метро в столиці. На місця виїхали слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

Такі повідомлення із заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.

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