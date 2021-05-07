Поліція перевіряє інформацію про замінування ТЦ і станцій метро у Києві

Поліцейські в п’ятницю перевіряють інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро у Києві, повідомила пресслужба столичного управління поліції.

«На електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи. Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера», – йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація події, додали в поліції.

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Такі дзвінки з заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.