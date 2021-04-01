Київська поліція перевіряє повідомлення про мінування лікарень

У Києві правоохоронці перевіряють повідомленні про мінування низки медичних закладів. Про це повідомили у столичній поліції.

Про які саме установи йдеться, правоохоронці не уточнюють.

До перевірки залучили слідчо-оперативну групу, вибухотехніків та медиків.

«На електронну пошту поліції Києва надійшло анонімне повідомлення про те, що в лікарнях столиці закладено вибухівку. Правоохоронці, які прибули на виклик, ретельно обстежують приміщення медичних закладів та прилеглі до них території на предмет виявлення вибухонебезпечних речовин чи предметів», – мовиться у повідомленні правоохоронців.

Напередодні поліція отримала повідомлення про замінування посольства Росії, Київського апеляційного суду та житлового комплексу «Time».

18 березня у поліції Києва перевіряли станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна» та пересадочний вузол на «Золоті ворота», «Палац спорту» та пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого», «Академмістечко», «Червоний хутір» та «Героїв Дніпра» після отримання електронного листа про замінування. Вибухонебезпечних предметів на сімох станціях столичної підземки не виявили.