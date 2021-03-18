На 7 станціях, де тривали перевірки, вибухівки не виявлено – київський метрополітен

Вибухонебезпечних предметів на сімох станцях столичної підземки не виявлено, повідомила пресслужба Київського метрополітену.

«Всі станції відчинені на вхід та вихід. Метрополітен працює у звичайному режимі», – йдеться в повідомленні.

Раніше сьогодні поліція повідомила, що перевіряє станції «Хрещатик», «Майдан Незалежності», «Театральна» + пересадочний вузол на «Золоті ворота», «Палац спорту» + пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого», «Академмістечко», «Червоний хутір» та «Героїв Дніпра» після отримання електронного листа про замінування.

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Зазвичай після отримання повідомлення про мінування станції проводиться евакуація пасажирів, а станція зачиняється на вхід і вихід. Подальші роботи проводять фахівці з вибухотехнічної служби Національної поліції України в Києві.

Водночас у Київському метрополітені раніше заявили, що не можуть обрахувати, яких збитків завдають повідомлення про мінування, адже «на законодавчому рівні не існує затвердженої методики обчислення упущеної вигоди».