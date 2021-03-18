У Києві перевіряють інформацію про замінування кількох станцій метро – поліція

Правоохоронці та представники профільних служб обстежують кілька станцій київського метрополітену та прилеглі території через повідомлення про замінування, повідомила у четвер пресслужба столичної поліції.

«Сьогодні на електронну адресу однієї зі служб столичної поліції надійшов електронний лист про замінування семи станцій столичної підземки на усіх лініях руху. На місця подій негайно виїхали поліцейські та представники профільних служб. Правоохоронці перевіряють об’єкти на предмет виявлення вибухових чи інших підозрілих предметів. На час перевірки входи до станцій метро обмежені», – йдеться в повідомленні.

За результатами перевірки буде надана правова кваліфікація події, додали в поліції.

Наразі, як повідомляє пресслужба столичної підземки, станції «Хрещатик» і «Майдан Незалежності», а також пересадочний вузол перевірено та відчинено для пасажирів. Вибухонебезпечних предметів не виявлено.

На станціях: «Театральна» + пересадочний вузол на «Золоті ворота», «Палац спорту» + пересадочний вузол на «Площа Льва Толстого», «Академмістечко», «Червоний хутір», «Героїв Дніпра» перевірка триває.

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Зазвичай після отримання повідомлення про мінування станції проводиться евакуація пасажирів, а станція зачиняється на вхід і вихід. Подальші роботи проводять фахівці з вибухотехнічної служби Національної поліції України в Києві.

Водночас у Київському метрополітені раніше заявили, що не можуть обрахувати, яких збитків завдають повідомлення про мінування, адже «на законодавчому рівні не існує затвердженої методики обчислення упущеної вигоди».