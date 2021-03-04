У Києві закрили дві станції метро через повідомлення про мінування.

«Станції метро «Університет» і «Хрещатик» + пересадочний вузол на «Майдан Незалежності» зачинено на вхід та вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування», – повідомила Київська міська державна адміністрація.

Інформація про відкриття станцій буде оприлюднена після завершення перевірки.

У 2020 році неправдиві повідомлення про мінування київського метро надходили 31 раз.

Стаття 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років. Якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або вчинений повторно, мова йтиме про позбавлення волі на 4-8 років.