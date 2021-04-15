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15 квітня 2021, Київ 13:24
Новини | Події

«Мінер» будинку батьків Зеленського в Кривому Розі отримав чотири роки умовно

Поліцейські повідомлення перевірили. Ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли

У Кривому Розі суд оголосив вирок – позбавлення волі на 4 роки з іспитовим терміном у два роки – 59-річному чоловіку, який повідомив про «замінування» будинку батьків президента Володимира Зеленського.

Відповідне рішення ухвалив Дзержинський районний суд Кривого Рогу.

На суді чоловік визнав свою провину.

Із засудженого також мають стягнути на користь держави майже 4 тисяч гривень судових витрат.

У лютому 2021 року в Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати багатоповерхівку по вулиці Мистецькій, де, зокрема, проживають батьки президента Володимира Зеленського.

Повідомлення перевірили. Ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли. Затриманим через повідомлення виявився місцевий житель, пенсіонер.

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