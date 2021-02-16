У Кривому Розі чоловік повідомив про «замінування» багатоповерхівки, де живуть батьки Зеленського

У Кривому Розі чоловік повідомив, що планує підірвати багатоповерхівку по вулиці Мистецькій, де, зокрема, проживають батьки президента Володимира Зеленського. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили в поліції Кривого Рогу.

За даними поліції, повідомлення перевірили. Ніяких вибухонебезпечних предметів і речовин не знайшли.

Водночас уже за кілька годин після повідомлення того, хто телефонував, встановили й затримали. Ним виявився місцевий житель, пенсіонер.

Станом на вечір 16 лютого, як повідомили Радіо Свобода в поліції, питання про обрання йому запобіжного заходу не вирішене.

У поліції офіційно не повідомляють про мотиви затриманого.

Це не перший випадок псевдомінування будинку батьків Володимира Зеленського в Кривому Розі. 2019 року був схожий інцидент: тоді одне з відомств у Києві отримало повідомлення про можливе «замінування» великої кількості об’єктів у Києві та будинку батьків чинного президента України. Багатоповерхівку в Кривому Розі тоді також перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили.