В Одесі невідомі повідомили про мінування 5 навчальних закладів – поліція

В Одесі поліцейські перевіряють повідомлення про мінування п’яти навчальних закладів.

Як повідомляють правоохоронці, інформація про загрозу вибуху надійшла на електронну скриньку поліції.

«За адресами навчальних закладів, що знаходяться у Приморському, Малиновському та Київському районах міста, скеровані вибухотехніки, кінологи, рятувальники та слідчо-оперативні групи територіальних відділів поліції», – мовиться у повідомленні.

Як повідомили Радіо Свобода у Офісі Генерального прокурора, у січні-серпні 2020 року українські правоохоронці відкрили 636 проваджень через завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян. При цьому правоохоронці закрили 44 провадження.

До суду направили 99 проваджень, у тому числі 87 – з обвинувальним актом. 126 особам повідомили про підозру.