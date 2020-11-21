Київ: станцію метро «Хрещатик» перевірили і відкрили

У Києві станцію метро «Хрещатик» після телефонного дзвінка про «мінування» перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили і відкрили знову.

Як повідомив Київський метрополітен, для пасажирів відкрили і станцію, і пересадку з неї на іншу лінію метро: «Метрополітен працює у звичайному режимі».

Раніше 21 листопада цю станцію разом із пересадкою закривали на вхід і вихід через анонімний телефонний дзвінок про «мінування».

Такі дзвінки з заявами про «мінування» об’єктів транспортної інфраструктури, торговельних центрів чи інших багатолюдних місць стаються нерідко. За останні роки жодна з таких заяв не підтвердилася, хоча всі вони змушували евакуйовувати людей і здійснювати перевірки.

Зокрема, в київському метро через такі дзвінки були змушені закривати для перевірки одні з найбільш напружених станцій у центрі міста востаннє 3, 5, 6 і 8 листопада.